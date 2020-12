09.12.: Lockdown-Folgen: Englische Kinder leiden vermehrt an Depressionen

Der erste landesweite Lockdown in Großbritannien hat bei einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen in England zu einer deutlichen Zunahme von Symptomen einer Depression geführt. Wie Forscher um Duncan Aslte im Fachjournal "Archives of Disease in Childhood" berichten, bestätige die Befragung das, was Kinderärzte auf Basis persönlicher Beobachtungen zuvor bereits vermutet hatten. Glücksfall für die Wissenschaftler: Bereits vor der Pandemie hatten sie eine Studie zum Thema Resilienz in Erziehung und Entwicklung gestartet. Dadurch verfügten sie über Vergleichswerte zwischen Befragungen vor und während des Lockdowns.

Rund 168 Elternpaare, etwa 29 Prozent aller Teilnehmer, füllten die Online-Befragung während der Schulschließungen in Großbritannien aus, die von März bis Juni andauerten und damit extrem lang waren. Als die Forscher diese Daten mit denen der vorangegangen Befragungen verglichen, stellten sie einen Anstieg um etwa 70 Prozent bei Fragen fest, die auf depressive Symptome hindeuteten. So gaben die Eltern an, ihre Kinder seien lethargischer, hätten weniger Freude an Aktivitäten und dafür häufiger Gefühle von Traurigkeit und Leere gehabt. Der statistische Effekt sei moderat bis stark, schreiben die Wissenschaftler.

Sie schränken allerdings ein, dass die Stichprobe relativ klein und lediglich aus einer Region im Osten Englands stammt, daher wahrscheinlich nicht ohne weiteres auf andere Gegenden und Gruppen übertragbar sei. Der statistische Effekt bestand jedoch auch, wenn Faktoren wie sozioökonomischer Status, Alter oder Geschlecht berücksichtigt wurden.

Karen Street, Kinderärztin am Royal College of Pediatrics and Child Health, die nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte die Ergebnisse so: