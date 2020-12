Insbesondere in Krankenhäusern und Pflegeheimen ist das Ansteckungsrisiko besonders groß, denn Personal und gesunde Menschen sind hier oftmals längere Zeit in einem Raum. So hat es bereits in fast zehn Prozent aller Pflege- und Altenheimen Fälle von Covid-19 gegeben. Am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) in Leipzig und in Neu-Delhi und Rom haben Forschende daher neue Empfehlungen erarbeitet, die die Verbreitung von Covid-19 über Aerosole in geschlossenen Räumen aufhalten sollen.