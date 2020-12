Gesichtsmasken haben sich zu einem wichtigen Baustein im Kampf gegen Corona entwickelt. Doch wie genau wirkt sich ihr Schutz aus, wenn sie flächendeckend im öffentlichen Raum getragen werden? Ein deutsches Forscherteam hat versucht, diese Frage zu beantworten und dafür verfügbare Daten zur Verbreitung von Sars-CoV-2 genutzt, die mit Informationen über die regional unterschiedlichen Regeln zum Maskentragen verknüpft wurden. Im Ergebnis kamen die Wissenschaftler je nach Region auf eine Spannbreite von 15 bis 75 Prozent weniger Neuinfektionen zum Zeitpunkt von 20 Tagen, nachdem eine Maskenpflicht eingeführt wurde – im Schnitt waren dies rund 45 Prozent für ganz Deutschland.



Die Untersuchung begann dabei mit der Verhängung einer Maskenpflicht in weiten Teilen der Öffentlichkeit in Jena am 1. April, die erste Verordnung dieser Art in Deutschland. Danach fiel die Zahl der Neuinfektionen dort bis zum 10. April fast auf null. Sechs weitere Thüringer Regionen hatten nachgezogen, bis schließlich für den ganzen Freistaat eine Maskenpflicht verhängt wurde. Am Ende führten auch alle anderen Bundesländer bis zum 29. April diese Regel ein.



Der größte Rückgang (besagte 75 Prozent) der Neuinfektionen wurden denn auch in Jena gemessen. Noch höher war er dort in der Gruppe der Über-60-Jährigen, wo er bei rund 90 Prozent lag. Im restlichen Deutschland lagen die Zahlen zwar darunter, sie seien laut den Forschern aber trotzdem signifikant. "Gesichtsmasken tragen ist eine effektive und kostengünstige Maßnahme im Kampf gegen Covid-19", resümieren die Wissenschaftler.