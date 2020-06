Wie gefährlich und gefährdet sind Kinder in der Corona-Pandemie? Diese Fragen sind vor allem im Zusammenhang mit der Schließung von Kindergärten und Schulen immer wieder heftig diskutiert worden. Jetzt hat eine erste multinationale Studie aus London bestätigt: Kinder erleben vor allem leichte Erkrankungen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus. Todesfälle sind "extrem selten". Die Ergebnisse der Studie sind am Donnerstag in der Fachzeitschrift " The Lancet Child & Adolescent Health" veröffentlicht wurden. Hier die wichtigesten Erkenntnisse im Überblick: