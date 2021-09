Bei den Erwachsenen unter 60 Jahren ist die Quote deutlich höher, fast zwei Drittel sind dort vollständig geimpft. Bei den noch Älteren (60 Jahre und älter) liegt diese Quote sogar bei knapp 83 Prozent. Wenn man so will, ist die Altersverteilung bei den Impfungen also ziemlich genau entgegengesetzt zu der bei den Inzidenzen.