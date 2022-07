Schon frühere Studien haben gezeigt, dass die Messung der Konzentration von Sars-CoV-2-RNA im Abwasser die regionale Infektionsdynamik erfolgreich verfolgen kann, so die Forscher der University of California in San Diego. Schwachstellen waren jedoch oft die geringe Qualität der Sequenzdaten und Schwierigkeiten bei der Trennung verschiedener Virus-Linien aus gemischten Proben. Diese Probleme konnten die Forscher mithilfe robotergestützer Probenentnahme und einem neuen Algorithmus zur Auswertung der Proben lösen. Ein Programm namens Freyja stellen sie kostenlos zur Verfügung. Es ist eine Art Bibliothek von "Barcodes" zur Identifizierung von Sars-CoV-2-Varianten auf der Grundlage von kurzen RNA-Abschnitten, die für jede Variante einzigartig sind.

"Wenn Sie ein Labor haben, das bereits eine Abwasserprobe sequenzieren kann, können Sie loslegen“, so Dr. Joshua Levy, Postdoktorand bei Scripps Research (die Forschungseinrichtung in La Jolla arbeitet mit der Universität an dem Projekt) und einer der Entwickler des Tools. "Sie führen einfach den Code aus und in 20 Sekunden sind Sie fertig."