Die Untersuchung in der vergangenen Woche klang beunruhigend. Chinesische Mediziner aus Wuhan hatten im Fachjournal "JAMA" über mehrere Fälle von Covid-19-Patienten berichtet, bei denen nach der Genesung wieder Coronaviren festgestellt wurden. Könnte die Infektion in zwei Phasen verlaufen? Wären Patienten in diesem Fall noch ansteckend? Und was ist mit der Immunität nach überstandener Infektion?

Immunität für mehrere Jahre

Fangen wir mit der Immunität an. Erste Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die die Infektion überstanden haben, Antikörper besitzen und damit eine Immunität gegenüber dem Virus Sars-CoV-2 haben. Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, wie lange diese anhält, so Prof. Dr. Isabella Eckerle, die am Universitätsklinikum Genf an neuen Viren forscht.

Wir wissen allerdings noch nicht, wie lange diese anhält. Wenn man eine Analogie zu den anderen Coronaviren annimmt, könnte man von einem Zeitraum von ein paar Jahren ausgehen: Bei SARS beispielsweise sind Antikörper drei bis fünf Jahre nachweisbar. Die Zeiträume sind also eher Jahre. Prof. Dr. Isabella Eckerle, Universitätsklinikum Genf, Schweiz

Damit wird es unwahrscheinlich, dass sich genesene Patienten nach wenigen Tagen wieder anstecken können, so Eckerle.

Virus weg - aber noch nachweisbar

Und damit sei auch nichts darüber ausgesagt, ob die laut den Untersuchungen neu Erkrankten dann ansteckend sind, so Krammer. Er erklärt es so: "Wenn infektiöses Virus vorhanden ist, kann eine Person eine andere anstecken. Allerdings muss die Viruslast dafür bei vielen Viren hoch sein. Was aber mit dem PCR-Test detektiert wird, ist nicht das Virus, sondern das Virusgenom. Und es kommt sehr wohl oft vor, dass noch Virusgenom vorhanden ist, aber kein infektiöses Virus mehr. Bei Masern ist das oft über Monate der Fall."

Untersuchung mit "poröser" Grundlage

Prof. Dr. Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie, an der Charité - Universitätsmedizin Berlin, ist von den Ergebnissen der Veröffentlichung nicht überzeugt. "Das einzige, was hier maßgeblich ist, ist der PCR-Nachweis. Der kann aber nach der ersten Symptomwoche bei Patienten schwanken: mal positiv, mal negativ, während die Lunge immer noch voller Virus ist, und zwar unabhängig von den Symptomen. Die ganze wissenschaftliche Grundlage dieses Papers ist porös."

Was ist das PCR Verfahren?