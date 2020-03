In den Lungen von Mäusen haben US-Forscher ganz spezielle weiße Blutkörperchen entdeckt: Solche, die wie eine Art Torwächter die Ausbreitung von Krankheitserregern regulieren. Schön für die Mäuse, könnte man sagen, wir haben gerade ganz andere Sorgen. Doch diese Nerven- und Atemwegs-assoziierten Makrophagen, kurz NAMs, haben es in sich.

Die orangefarbenen Pfeile zeigen, wie sich in der Mäuselunge in den Atemwegen NAM-Zellen ansiedeln. Bildrechte: Ural et al., Sci. Immunol. 5

Wie haben die Forscher das herausgefunden? Für die Studie, die das Fachmagazin Science Immunology veröffentlicht hat, wurden Mäuse mit Influenza-A infiziert. Aufnahmen von lebenden Zellen in lebenden Mäusen zeigten, dass sich die NAMs vor allem um die Atemwege und Lungennerven in der Lunge gruppieren und nach der Infektion stark NAMs vermehrten. Die Forscher schließen daraus, dass die AMs rein als Virenfresser fungieren, während die NAMs für die Regulierung der Entzündung nach der Infektion entscheidend sind. Bei Mäusen ohne NAMs verlief dagegen die Entzündungsreaktion weitgehend unkontrolliert.

Die Entdeckung des verschiedenen Verhaltens, die Unterschiede in Genetik und Entwicklung der beiden Makraphagen-Typen: Das macht sie so interessant für die Wissenschaft angesichts der aktuellen Corona-Verbreitung, sagt Studienautor Kamal Khanna. Er ist Mikrobiologe und forscht an der New York School of Medicine: