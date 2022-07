Es ist die erste Studie, die Daten zur Behandlung junger Patienten in der Psychotherapie während der Corona-Pandemie erfasst, so die Uni Leipzig in ihrer Mitteilung. Prof. Dr. Julian Schmitz vom Institut für Psychologie der Universität Leipzig und sein Team haben dazu im Frühjahr 2021 per Fragebogen deutschlandweit 324 Kinder- und Jugendpsychotherapeuten befragt. Dabei ging es um den Vergleich der "Situation in den Praxen in den letzten sechs Monaten im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, also vor der Pandemie", so Schmitz.