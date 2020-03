Dazu haben Forscher aus verschiedenen Studien Erfahrungen von Menschen herausgefiltert, die wegen Sars, Ebola oder anderen hochinfektiösen Krankheiten in Quarantäne waren. Ihr Fazit: Information ist ein Schlüsselbedürfnis. Menschen in Quarantäne müssen die Situation verstehen können. Effektive und schnelle Kommunikation ist essentiell. Grundbedürfnisse der alltäglichen und der medizinischen Versorgung müssen abgesichert sein. Je kürzer der Zeitraum, in dem persönliche Freiheiten beschnitten werden, desto kleiner bleiben die seelische Folgen. Freiwillige Freiheitseinschränkungen sorgen für weniger mentalen Stress und verursachen weniger Langzeitfolgen. Verantwortliche im Gesundheitswesen müssen die Wichtigkeit der Selbstisolierung klar machen.

Eine Studie hatte 2008 belegt, dass Krankenhausangestellte, die 2003 wegen des damaligen SARS-Vorkommens in Quarantäne waren, drei Jahre später von Alkoholproblemen berichteten. Annegret Wolf rät, Verantwortung für andere zu übernehmen, für die, von denen man weiß, dass sie allein sind: "Wichtig ist, in Kontakt bleiben mit Menschen, Freunde, Familie, egal ob über technische Hilfsmittel oder Briefe." Das lenkt ab, und Ablenkung ist ja eines der wichtigsten Mittel, die uns davon abhalten, gedanklich ständig um Corona zu kreisen.

Annegret Wolf Psychologin Martin-Luther-Universität Halle Bildrechte: Christine Reißing

Viele kennen das aus dem Urlaub, da kracht es bei Paaren oder in Familien in den ersten Tagen richtig, weil man plötzlich viel mehr Zeit als sonst miteinander verbringt. Genau wie jetzt, in diesen Corona-Tagen, an denen sich viele nicht aus dem Weg gehen können. Um so wichtiger ist es, jetzt auf den richtigen zwischenmenschlichen Ton zu achten, mahnt die Hallenser Psychologin: