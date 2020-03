Update 15. März - Coronavirus geklont

Kanadische Forscher haben nach eigenen Angaben zum ersten Mal das Coronavirus Sars-CoV-2 geklont. Klingt gefährlich, ist aber in Wirklichkeit ein Riesenfortschritt, da mit diesen immer wieder reproduzierbaren Viruskopien Impfstoffe oder Heilmittel getestet werden können. Die Ergebnisse, so die Mitteilung, sollen der gesamten Welt zur Verfügung gestellt werden. "Unter dem Gesichtspunkt des Gesamtbildes ist es entscheidend, ein Virusisolat zu haben, das mit anderen Labors geteilt werden kann, um andere Experimente durchzuführen", sagte Robert Kozak von der University of Toronto. Damit, so Kozak weiter, sei es möglich, "die Entstehung der Krankheit zu untersuchen und antivirale Medikamente zu testen, damit wir uns der Entwicklung von Therapien zuwenden können".

Für die Arbeit hatte sich ein Team von Forschenden aus drei Einrichtungen zusammengetan - dem Sunnybrook Health Science Center, der McMaster University und der University of Toronto. Als Ausgangspunkt nutzten sie die Viren von zwei kanadischen Infizierten.

Die kandischen Forscher, die Sars-CoV-2 geklont haben: Dr. Robert Kozak, Dr. Samira Mubareka, Dr. Arinjay Banerjee Bildrechte: Sunnybrook

Update 13. März - Ebola-Medikament wird in Deutschland eingesetzt

Die Düsseldorfer Uni-Klinik (UKD) setzt zurzeit "in ausgewählten Einzelfällen" antivirale Medikamente ein, die für die Behandlung von Coronavirus-Patienten noch nicht zugelassen sind. Dazu gehöre das gegen Ebola entwickelte Medikament Remdesivir, das derzeit nur direkt über den Hersteller nach Einzelfallprüfung zur Verfügung gestellt werde, teilte die Uni-Klinik am Donnerstagabend mit. RKI-Chef Lothar Wieler sagte, er sei optimistisch, dass mit dem Mittel eine Verbesserung erzielt werden könne. Remdesivir sei eines von mehreren Medikamenten, dessen Wirksamkeit demnächst in drei deutschen Kliniken erprobt werde.

Grünes Licht für Test in den USA

Die US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hat nach Angaben von Gesundheitsminister Alex Azar grünes Licht für erste klinische Tests eines potenziellen Impfstoffs gegen das Corona-Virus gegeben. Das sagte Azar nach einem Besuch des Nationalen Gesundheitsinstituts in Bethesda (Maryland) mit US-Präsident Donald Trump und dem Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten (NIAID), Anthony Fauci.



Fauci betonte, damit ändere sich nichts am bisherigen Zeitplan für einen möglichen Impfstoff. "Der ganze Prozess wird mindestens ein oder eineinhalb Jahre dauern." Der NIAID-Direktor war von vornherein von diesem Zeitrahmen ausgegangen. Etliche Labors weltweit forschen derzeit an Impfstoffen gegen Covid-19. US-Präsident Donald Trump (Mi.), NIAID-Direktor Anthony Fauci (li.) und US-Gesundheitsminister Alex Azar (re.). Bildrechte: imago images/MediaPunch

Erste Tests in Deutschland im Laufe des Jahres

Hoffnung ruht auf passiver Immunisierung

Zusätzlich suchen die Wissenschaftler weiterhin nach einem wirksamen Medikament gegen die Krankheit. Hier könnte das sogenannte Rekonvaleszentenserum - auch passive Immunisierung genannt - ein Schlüssel sein: Dabei werden Antikörper von Corona-Infizierten gewonnen und im Labor angereichert. Der Vorteil dieser Methode liegt laut einer Studie, die im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht wurde, in der hohen Wirksamkeit. Allerdings ist die Produktion teuer und kann normalerweise nur bei Infizierten mit schwerem Krankheitsverlauf genutzt werden.



Weitere Hoffnung ruht auf dem Medikament "Remdesivir" des US-Pharmakonzerns Gilead. Ursprünglich wurde es gegen Ebola entwickelt, hat aber in Tierversuchen auch gegen SARS und Mers-CoV gewirkt. Es nutzt die Wirkweise, die RNA-Viren zur Vervielfältigung ihres Erbgutes benötigen. Ein Covid-19-Patient, der mit Remdesivir behandelt wurde, zeigte bereits einen Rückgang der Symptome, wie eine Studie aus dem "New England Journal of Medicine" nachwies. NIAID-Direktor Anthony Fauci schränkte jedoch ein, dass noch genügend verlässliche Daten fehlten.