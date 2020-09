Bis Ende August sind weltweit über 850.000 Menschen an den Folgen der Corona-Pandemie gestorben. Ein Ende der weltweiten Infektionen ist noch immer nicht absehbar. Die Welt wartet auf einen Impfstoff oder ein Medikament, um diese Krankheit zu bekämpfen. Eine Impfstoffknappheit gilt als unvermeidlich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Mediziner und Impfstoffhersteller arbeiten bereits jetzt an Szenarien, wie sie die Impfstoffe verteilen können. Doch wie kann eine faire und gerechte Verteilung aussehen?

Alle Impfstoffe sind derzeit noch in der Entwicklung, nur einige davon sind schon in der klinischen Erprobung oder werden, wie in Russland oder China schon vereinzelt eingesetzt. Falls der Impfstoff dann endlich für alle da sein sollte, folgt die bange Frage: Wer bekommt ihn zuerst? Bildrechte: imago images / Sven Simon

Derzeit sind nach Angaben der WHO fast 200 Impfstoffe in der Entwicklung, nur einige davon befinden sich in klinischen Studien der Phase 3. Noch immer gibt es viele Unbekannte, doch die Frage der Verteilung wird immer dringlicher diskutiert. Neunzehn Gesundheitsexperten aus der ganzen Welt haben nun einen neuen, dreiphasigen Plan für die Verteilung von Impfstoffen vorgeschlagen. Das so genannte "Fair Priority Model" zielt darauf ab, vorzeitige Todesfälle und andere irreversible gesundheitliche Folgen einer Corona-Infektion zu reduzieren. Die Studie unter Leitung des Mediziners und Ethikers Ezekiel J. Emanuel von der University of Pennsylvania ist im Fachmagazin "Sciene" erschienen.