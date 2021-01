Siren-Studie An der britischen Siren-Studie (Sars-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation) nehmen mehr als 20.000 Mitarbeiter des britischen Gesundheitssystems teil. Sie wurden seit Juni regelmäßig sowohl auf eine Corona-Infektion als auch auf Antikörper getestet. Die Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) sei die größte Analyse zu Reinfektionen, die systematisch nach asymptomatischen Infektionen sucht, erklärte die medizinische Beraterin Susan Hopkins. Alle zwei bis vier Wochen unterziehen sich die Teilnehmer Bluttests auf Corona-Antikörper sowie PCR-Tests zum Nachweis des Virus selbst.

Zu den Ergebnissen erklärte Friedemann Weber, Direktor des Instituts für Virologie der Uni Gießen: "Die Immunität nach Infektion ist heterogen und korreliert grob mit der Stärke der Krankheit. Milde Verläufe erhöhen also die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion", sagt Weber. Eine Studie zum Impfstoff habe gezeigt, dass der Pegel an Antikörpern in der Impfung drei Mal so hoch ist, wie nach einer natürlichen Infektion. "Es ist deshalb gut vorstellbar, dass die Impfung besser schützt als eine durchschnittliche Infektion.“