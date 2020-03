- Ein Videoexperiment der Bauhausuniversität Weimar zeigt, wie weit beim Atmen und erst recht beim Husten die Luftströme eines Menschen in den Raum hinein reichen. Zu sehen ist die Silhouette eines Menschen, der erst normal atmet und dann hustet. Weitere Einstellungen zeigen, wie weit der Husten in den Raum hineinreicht, wenn der Mensch sich nichts vor den Mund hält, wenn er in seine Hand hustet, in die Armbeuge oder in verschiedene Schutzmasken. Sichtbar werden diese Luftströmungen dank eines Schlierenspiegels. Er ist extrem fein geschliffen und macht kleinste Unterschiede in der Luftdichte sichtbar, also Effekte, die dem Luftflimmern über einer aufgeheizten Straße ähneln, aber für das menschliche Auge viel zu klein sind. Mit dem Video wollen die Wissenschaftler der Bauhausuni illustrieren, wie wichtig es sei, die Empfehlungen der WHO zum Schutz vor dem Coronavirus einzuhalten. Etwa in die Armbeuge zu Husten verhindere, dass man das Virus über die Hände auf eine Oberfläche übertrage und es von dort aus über eine Schmierinfektion auf andere Menschen übertragen werden könne.