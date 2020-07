Eine neue Studie im renommierten Fachjournal PNAS macht den Erfolg der Maskenpflicht im Kampf gegen Corona deutlich. Beim Vergleich verschiedener Gegenmaßnahmen habe sich gezeigt, dass vor allem die Pflicht zur Mund-Nasen-Maske das Virus entscheidend an der Ausbreitung gehindert habe, schreiben die Forscher. Sie hatten Daten aus den Corona-Hotspots Wuhan, Norditalien und New York verglichen. Dabei zeigte sich, dass in Norditalien die Zahl der Neuinfektionen zwischen Anfang April und Anfang Mai durch die Maskenpflicht um 78.000 Fälle und in New York um 66.000 Fälle gesenkt werden konnte, wohingegen andere Maßnahmen des Social Distancings allein keine ausreichende Schutzwirkung hatte.

Das Robert Koch-Institut warnt davor, dass in vielen Hotels, Schwimmbädern, Fitnessstudios und anderen Einrichtungen mit Sanitäranlagen nach der Corona-Pause das Risiko von einer Infektion mit Legionellen steigen könnte. Diese Bakterien vermehren sich vor allem in Leitungen mit warmem Trinkwasser. Während der Lockdown-Maßnahmen könnten sie sich ungestört in den Leitungen verbreitet haben. Wenn jetzt beispielsweise Duschen wieder benutzt werden, können die Mikroben über feinen Wasserdampf auf Menschen übertragen werden. Dort können sie zu grippeartigen Symptomen führen und mitunter auch Lungenentzündungen auslösen. Ärzte sollten daher auch auf Legionellen testen, rät das Insitut.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden inzwischen über 200.000 Menschen in Afrika positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 5.600 Menschen seien an der Covid-19 gestorben. Am stärksten verbreitet hat sich die Infektion in Südafrika, wo jeder vierte Fall in Afrika stattfand. Zwei Drittel aller Todesfälle ereigneten sich in den fünf Ländern Algerien, Ägypten, Nigeria, Südafrika und dem Sudan. Die Pandemie hat sich laut Experten zunächst relativ langsam auf dem afrikanischen Kontinent verbreitet. Erst nach 98 Tagen hatten sich nachweislich 100.000 Menschen mit Corona angesteckt. Die Marke von 200.000 Infizierten wurde dann aber schon 18 Tage später erreicht. Die Ausbreitung beschleunigt sich also. Da die Gesundheitsversorgung in vielen afrikanischen Staaten schwach ist, gibt es große Sorgen darüber, wie die Gesellschaften dort durch die Coronakrise kommen werden.