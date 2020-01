– Inzwischen 222 Fälle, 3 Todesfälle – hauptsächlich in der Metropole Wuhan; Peking (5), Guangdong (14), Shanghai. Weitere Fälle im Ausland: Thailand (2), Japan (1), Südkorea (1). Auch 14 Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen sind infiziert, jedoch ohne bestätigte Informationen über die Umstände der Ansteckung. Die chinesische Regierung bestätigt die Mensch-zu-Mensch-Übertragung in mindestens einem Fall und die WHO beruft ein Notfallgremium ein, das am 22.01.2020 zusammentreten soll.