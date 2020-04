Die Dauer der Behandlung von Covid-19-Patienten kann durch den Wirkstoff Remdesivir um ein Drittel verkürzt werden. Das hat eine US-Studie ergeben, zu der sich der führende US-Immunologe Anthony Fauci am Mittwoch geäußert hat und sagte: "Das könnte die Standardtherapie werden." Doch bis das Mittel im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt werden könnte, sind noch einige Fragen und eine Verwirrung um Remdesivir zu klären.

Eine Ampulle des Wirkstoffes Remdesivir. Bildrechte: dpa

Denn erst vor einer Woche hatte eine Mitteilung zum Hoffnungsträger Remdesivir für Ernüchterung gesorgt. Darin hieß es, das ursprünglich gegen das Ebolavirus entwickelte Medikament tauge nicht, um die Folgen einer Covid-19- Erkrankung zu lindern. Doch die dahinterstehende klinische Studie aus China war vorzeitig abgebrochen worden. Dennoch sind die offenbar unbrauchbaren Ergebnisse am Mittwoch im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht worden. "Das zeigt, wie sehr die üblichen Regeln der Kommunikation neuer Forschungsergebnisse derzeit außer Kraft gesetzt sind", erklärt das Science Media Center Deutschland in einer Mitteilung.