Denn es mache keinen Unterschied, ob Schokolade fünf oder 50 Prozent Fettanteil besitze. "Es werden sich in jedem Fall im Mund Tröpfchen bilden, die das besondere Schokoladen-Gefühl herstellen." Viel wichtiger sei, so die Professorin für Kolloide (mikroskopisch kleine Partikel) und Oberflächen, dass sich das Fett an der äußeren Schicht befinde. Dazu komme eine möglichst gute Ummantelung der Kakao-Partikel mit Fett, was ebenfalls zu einem angenehmen Empfinden beim Essen beitrage.



Die Forschenden gehen davon aus, dass durch ihre Erkenntnisse in Zukunft nicht nur Schokolade in großem Maßstab hergestellt werden kann, die einerseits ein komplettes Geschmackserlebnis bietet, andererseits aber einen deutlich reduzierten Fettanteil hat. Dazu könnten auch andere Nahrungsmittel verbessert werden, die im Mund von einem festen in einen flüssigen Zustand übergehen, etwa Speiseeis, Butter und Margarine oder Käse.