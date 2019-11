Weniger Depressionen, mehr Selbstmorde? In Berlin wurde am 26. November 2019 das "Deutschland-Barometer Depression" vorgestellt. Die Untersuchung der Deutschen Depressionshilfe befasst sich in diesem Jahr ganz besonders mit diesem Widerspruch. Sie erfragt, was die Deutschen über Depressionen im Alter überhaupt wissen und wie sie behandelt werden.