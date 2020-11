Es gibt diese Videos: Ein Kind bekommt ein Stück Schokolade. Dann soll es eine unbestimmte Zeit warten. Isst es währenddessen die Süßigkeit nicht, winkt als Belohnung ein zweites Stück der dunklen Leckerei. Doch in diesen kleinen Clips schaffen es nur die wenigstens Kinder, der Schokolade zu widerstehen. Geduld muss gelernt werden.

Doch bisher war noch weitgehend unklar, wie das Gehirn die Geduld steuert. In einer Studie an Mäusen haben japanische Forscher nun bestimmte Bereiche des Gehirns identifiziert, die durch Stimulation mit Serotonin die Geduld steigern. "Serotonin ist einer der bekanntesten Neurotransmitter für das Verhalten und hilft bei der Regulierung von Stimmung, Schlaf-Wach-Zyklus und Appetit", sagt Dr. Katsuhiko Miyazaki, von der Abteilung für neuronale Berechnungen am Okinawa-Institut für Wissenschaft und Technologie (OIST).