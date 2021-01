Ein niedriges Risiko für einen Diabetes Typ 2 haben drei Gruppen: gesunde Menschen, Übergewichtige mit relativ gesundem Stoffwechsel sowie schlanke Menschen. Ein hohes Risiko für Diabetes Typ 2 und Folgeerkrankungen gibt es dagegen in den anderen drei Gruppen. Erstens Menschen, die wenig Insulin bilden und ein genetisches Risiko mitbringen. Eine zweite Gruppe mit hohem Diabetes-Risiko sind Menschen mit ausgeprägter Fettleber: Ihr Diabetesrisiko ist so hoch, weil ihr Körper gegen die blutzuckersenkende Wirkung von Insulin resistent ist. Und in der letzten Untergruppe gibt es schon vor einer Diabetesdiagnose Schädigungen der Niere.