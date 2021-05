"Um die negativen Effekte des Vapens auf die Gesundheit zu verringern, sollten wir das Bewusstsein für seine Gefahren erhöhen, besonders bei Jugendlichen", erklärt die an der Studie beteiligte Medizinerin Dr. Teresa To. Dazu sollte auch jungen Menschen verstärkt geholfen werden, die mit den Rauchen von E-Zigaretten aufhören wollen.

Die Forschenden entdeckten bei ihrer Untersuchung noch einen weiteren interessanten Fakt: Anscheinend neigen Menschen mit viel Stress oder mentalen Problemen eher zum Vapen. Die Zahl derjenigen, die angab, dass es ihnen seelisch schlecht oder nur mittelmäßig ging, war nämlich doppelt so hoch wie unter den Nicht-Vapern. Dazu haben E-Zigaretten-Raucher laut der Studie ein um 60 Prozent erhöhtes Risiko, unter großem Stress zu leiden.



"Das Vapen mag zwar nicht direkt Stress verursachen, aber das Verlangen danach scheint von Sorgen und Stress ausgelöst zu werden", erklärt Dr. To. "Das macht es E-Zigaretten-Rauchern besonders schwer, damit aufzuhören." In der aktuellen Corona-Pandemie könnte das Thema zusätzlich an Relevanz gewinnen, da viele Menschen deswegen unter Sorgen und Stress leiden.