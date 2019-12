Filmprojekt Eine Flaschenpost aus Dresden zur Erforschung unseres Müllproblems

Plastikmüll ist allgegenwärtig. Leider werden Flaschen und Tüten immer wieder in die Umwelt geworfen: bei Grillfeten, beim Wandern, beim Einkaufen. In der Regel bleibt der Müll nicht einfach liegen. Er beginnt eine lange Wanderschaft, wird vom Winde verweht, von Flüssen davongetragen. Gelangt deutscher Plastikmüll auch in die Ozeane? Der Dresdner Filmemacher Steffen Krones geht dieser Frage zusammen mit dem Industriedesignstudenten Paul Weiß im Rahmen eines ungewöhnlichen Filmprojektes nach.