Auf Youtube, Instagram & Co. zeigen Influencer, wie gesund sie leben, was sie essen und wie viel Sport sie machen. Ein Großteil der erfolgreichen Vlogger und Influencer produzieren unglaublich viele Inhalte - thematisch sind sie aber eher einseitig unterwegs: Im Großen und Ganzen geht es nämlich ums Aussehen.

Wie wirkt sich das auf ihre teils sehr jungen Fans aus? Aus Sicht der Kaufmännischen Krankenkasse fatal. Eine von ihr in Auftrag gegebene Umfrage ergab beispielsweise, dass sich jeder sechste 13- bis 18-jährige Schüler sehr häufig bis häufig von Medien, Idolen und Influencern unter Stress gesetzt fühlt. Für Psychologin Franziska Klemm alarmierende Anzeichen, denn die Zahl der ärztlich diagnostizierten Essstörungen - Magersucht, Bulimie, Anorexie, Ess- und Brechsucht und Binge-Eating - steigt. Bei den Elf- bis 17-Jährigen gab es in den vergangenen zehn Jahren einen Anstieg um 22 Prozent, bei den 18- bis 24-jährigen um gut elf Prozent. Nach Angaben der kaufmännischen Krankenkasse liegt die Dunkelziffer aber weit höher.

Es könnte aber auch sein, dass die Personen, die in dem Punkt schon verletzlich sind und Probleme mit dem Körperbild haben, verstärkt in sozialen Medien nach Posts suchen, die sich auf Schlankheit und Maskulinität beziehen. Führen also die Schönheitsideale der sozialen Medien zu Essstörungen oder müssen dafür die User schon vorab einen Hang zu Gewichts-Sorgen haben? Antworten werden wohl erst die Untersuchungen in den nächsten Jahren bringen. Noch ist das Phänomen der Influencer nämlich viel zu jung, als dass es darüber klare Aussagen gibt.