Unser Bild vom Alter kann Angst machen: Kinder und Enkel weit weg, der Partner vielleicht schon verstorben - wer alt wird, droht zu vereinsamen. Mobilität, Geselligkeit, die Teilhabe am öffentlichen Leben scheinen ein Privileg der Jugend zu sein. Über diese Einsamkeits-Epidemie unter Senioren wird in den Medien oft diskutiert.

In einer Sonderausgabe der Zeitschrift Psychologie and Aging, also Psyche und altern, heißt es jetzt, diese Einsamkeit der Alten gibt es gar nicht. Die Situation soll heute nicht schlechter sein als noch vor einigen Jahrzehnten, sie habe sich sogar verbessert. Also, wie ist das nun mit der Alterseinsamkeit?