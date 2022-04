Jede Krankheit hat ihren eigenen Geruch. Deshalb können Hunde zum Beispiel Covid-19 erschnüffeln oder warnen, wenn der Blutzuckerwert bei Diabetikern sinkt. Veränderungen des Körpergeruchs können Hinweise auf Krankheiten liefern, "mitunter deutlich früher als andere diagnostische Instrumente", sagt Ilona Croy. Sie ist Psychologie-Professorin an der Uni Jena und forscht in den kommenden drei Jahren an neuen digitalen Möglichkeiten, diese Gerüche zu erkennen. Smellodi heißt das Projekt, das steht für "Smart Electronic Olfaction for Body Odor Diagnostics", was so viel heißt wie "Intelligenter elektronischer Geruchssinn für die Körpergeruchsdiagnostik". Zusammen mit Partnern in Israel und Finnland sollen dabei intelligente elektronische Sensoren entwickelt werden, die gesunde und durch Krankheit veränderte Körpergerüche erkennen und digital übertragen können.

Smart Home – wenn der Kühlschrank fauliges Obst meldet

Die Einsatzbereiche für derartige elektronischen Nasen, kurz eNoses, wären dabei nicht nur auf die Medizin beschränkt. Noch sind solche Elektro-Nasen oft sehr groß, etwa in der Chemie-, der Lebensmittelindustrie oder der Umwelttechnik. Preiswerte, umweltfreundlichere und biokompatible Sensorgeräte könnten die Gesundheitsüberwachung von Körpergerüchen die meist komplizierten Verfahren, die in spezialisierten Krankenhäusern eingesetzt werden, in eine nicht-exklusive Technologie für den Einzelnen verwandeln, heißt es in der Mitteilung der Uni. Diese Technologie könnte dann auch das Smart Home, unser schlaues Zuhause der Zukunft prägen, zum Beispiel, wenn die eNose im Kühlschrank automatisch die Qualität der Lebensmittel überwacht. "Die Marktperspektiven für eine solche Technologie sind enorm und reichen von Geräten für den Massenmarkt bis hin zu hochspezialisierten Diagnosegeräten", sagt Dr. Alexander Croy aus der Physikalischen Chemie der Uni Jena, der ebenfalls an dem Projekt mitarbeitet.

Jena hat die Nase vorn bei der Geruchsforschung