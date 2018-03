An der Studie nahmen 305 Eltern-Kind-Paare mit Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren teil.

Was ist gesünder: 0,3 Liter Cola oder 250 Gramm Fruchtjoghurt?

Vom Zuckergehalt her macht das keinen Unterschied: 11,5 Würfelzucker stecken in der Cola - 11 im Fruchtjoghurt. Aber wer weiß das schon? Dieses fehlende Wissen hat für die Kinder fatale Folgen. Die Max-Planck-Wissenschaftler um Mattea Dallacker haben in einem zweiten Schritt den Zusammenhang zwischen Fehleinschätzung und Übergewicht der Kinder untersucht: "Die Eltern, die die Zuckermengen im Schnitt unterschätzt haben, hatten mit einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit ein Kind mit Übergewicht im Vergleich zu Eltern die die Zuckermengen eher überschätzt haben."

Zucker - bestmöglich versteckt auf der Inhaltsangabe

Was die Studie auch zeigt: Gebildete Elternhäuser sind genauso betroffen wie bildungsferne. Jeder, der der schon einmal versucht hat, auf Lebensmittelverpackungen den Zuckergehalt herauszubekommen, weiß wie vertrackt das Problem ist: Man muss aus Tabellen Zahlen suchen und umrechnen, und häufig erstmal herausfinden, hinter welchen Fachbegriffen Zucker steckt, wie Matea Dallakker erklärt: "Polydextrose, Maltit, Zyclomat und so weiter, also ich glaube, es gibt 70 verschiedene Bezeichnungen für Zucker und Zuckeraustauschstoffe."

Nicht auf allen Lebensmitteln sind die Inhaltsstoffe so eindeutig benannt. Bildrechte: IMAGO Andere europäische Länder sind Deutschland weit voraus, was die Kennzeichnung der Inhaltsstoffe angeht, weiß Mattea Dallakker. In skandinavischen Ländern gibt es ein sofort erkennbares grünes Symbol auf gesunden Lebensmitteln, das Produkte mit weniger Fett, Zucker und Salz kennzeichnet, erklärt die Forscherin: "Dieses Symbol bekommen Nahrungsmittel, die als gesund eingestuft werden."



Sie zeigen deutlich, ob ein Joghurt im Vergleich zu anderen Joghurts im Supermarktregal viel oder wenig Zucker enthält. In Deutschland fehlen diese klaren Kennzeichnungen noch. Über eine Lebensmittel-Ampel wird zwar immer wieder diskutiert - durchgesetzt hat sie sich bisher nicht.

Kann die Studie etwas bewirken?

Mattea Dallacker hofft auf einen "Hallo-Wach-Effekt" durch ihre Studie: "Natürlich ist unsere Hoffnung, dass auch politische Entscheidungsträger darauf aufmerksam werden und das Problem quasi verstehen, das wir zur Zeit haben." Klare Informationen für Eltern sind ein Schritt, das Zuckerproblem nachhaltig zu bekämpfen. Was jeder einzelne tun kann, ist Selbermachen: Wer Früchtejoghurt selbst anrührt, hat es im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand, wieviel Zucker tatsächlich im Joghurt steckt.

Wie macht man es denn nun richtig?