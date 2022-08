Für die Forschenden zeigen die Studienergebnisse deutlich den Bedarf nach einem Ausbau von Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt und einer Fokussierung auf eine gewaltfreie Erziehung bei Kindern. Gleichzeitig kritisieren sie, dass sehr viel Geld für Sicherheit und jüngst in Militär investiert wird - dabei allerdings vergessen werde, dass der Nährboden für Gewalt in der frühen Sozialisation liege. "Wir bekommen die Grausamkeit und Gewalt auf dieser Welt nur in den Griff, wenn wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche liebevoll und ohne verbale, physische und sexuelle Gewalt aufwachsen", erklärt Alexander Yendell. Ein weiteres Problem sei auch, dass wichtige Projekte zur Gewaltprävention im Kindes- und Jugendalter zu kurzfristig angelegt seien. "Es passiert immer nur etwas, wenn es schon brennt", so Yendell und Decker.