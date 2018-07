Epigenetik Es gibt das Erfolgs-Gen(om)!

Die Epigenetik ist eine Art kleine Schwester der Genetik. Als Teil der DNA steuere sie die Gene - sie entscheide, ob ein Gen ein- oder ausgeschaltet wird. Anders als die Gene ist die Epigenetik aber nicht so festgelegt, sondern kann sich auch mal verändern. Das hängt ganz davon ab, was ein Mensch erlebt. Wenn Kinder beispielsweise Zeuge von Gewalt zwischen den Eltern sind oder es zu emotionalen Misshandlungen kommt, dann entwickeln sich Veränderungen in Bereichen in einem Teil der Hirnrinde, die für das Ich-Erleben wichtig sind, erklärt Binder. Durch diese traumatischen Erlebnisse wird demnach nicht das Genom, sondern das Epigenom verändert. Die Neurologie-Professorin Isabelle Mansuy vom Institut für Neurowissenschaften in Zürich vergleicht das mit einem Buch und seinem Leser.

Den Einfluss des Epigenoms auf folgende Generationen haben die Forscher an Mäusen untersucht. Bildrechte: IMAGO

Ähnlich wie bei den vielen Buch-Kopien gibt es auch viele Wege mit einer Situation umzugehen. Der eine gerät in Stress, wenn er in ein Flugzeug steigt, der andere bleibt völlig entspannt. Das liegt an den Erfahrungen der Generationen davor, also am Epigenom sagen die Forscher.



Die Schweizer Neurologin wollte wissen, wie lange traumatische Erlebnisse an andere Generationen weiter gegeben werden. Sie untersuchte dafür das Epigenom von vier Mäusegenerationen. In der ersten Generation trennte sie regelmäßig die Mütter von ihrem Nachwuchs. Die darauffolgenden Generationen ließ sie in Ruhe aufwachsen.



Das Ergebnis: "Wir haben demonstriert, dass ein frühes Trauma Effekte auf die Epigenetik hat", sagt Mansuy. Und das werde sogar bis zur vierten Generation weiter gegeben. Die Mäuse in allen Generationen zeigten ein verändertes Sozialverhalten und hatten depressionsähnliche Zustände.