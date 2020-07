Epo ist ein sogenannter körpereigener Wachstumsfaktor. Das bedeutet, das Hormon wird vom Körper ausgeschüttet, wenn wir an einem Sauerstoffmangel leiden. Es regt die Produktion roter Blutkörperchen an und verbessert dadurch die Sauerstoffversorgung im Körper. Besonders schwere Krankheitsverläufe von Covid-19 zeichnen sich durch Atemnot und Lungenentzündungen aus. Die Verabreichung von künstlich erzeugtem Epo erscheint auf den ersten Blick also plausibel.

Was wird erwartet?

Einen Beleg dafür sieht die Max-Planck-Gesellschaft in einem Fall Ende März. In einem iranischen Krankhaus soll ein Patient mit schweren Covid-19-Symptomen erfolgreich mit Epo behandelt worden sein. Ob sich die Vermutung bewahrheitet, soll nun in Göttingen am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin herausgefunden werden. Das Forschungsteam um Professorin Hannelore Ehrenreich plant eine randomisierte Studie mit 20 bis 40 Patienten, die Erythropoietin neben der Intensivbehandlung verabreicht bekommen sollen.

Obwohl Studien an Tieren und Menschen bereits auf die schützenden Effekte von Epo hinweisen würden, hätten Pharmaunternehmen laut Ehrenreich derzeit kein Interesse an weiterführenden Untersuchungen. Der Grund: Der Patentschutz ist abgelaufen und das Medikament wird bereits vielfach hergestellt.

Entzündungshemmende Medikamente gegen das Virus

Auch ein Krebsmedikament geriet unlängst in den Fokus der Wissenschaft. In Marburg setzte Krebsspezialist Dr. Andreas Gebauer Ruxolitinib ein, um einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Frau zu heilen. Beide Medikamente wirken entzündungshemmend.