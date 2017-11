Am 16. November 1992 starb das so genannte "Erlanger Baby“. 40 Tage lang war es im Körper seiner hirntoten Mutter am Leben erhalten worden, bevor es durch eine Fehlgeburt starb. Die 18-jährige Marion P. war im 4. Monat schwanger, als ihr Auto aus ungeklärter Ursache von einer Landstraße abkam und an einen Baum prallte. Die junge Frau erleidet ein Schädelhirntrauma, eine Augenhöhle und ein Schädelknochen waren zertrümmert. Drei Tage später in der Erlanger Klinik wird ihr Hirntod festgestellt, ihr Körper wird zur Organspende vorbereitet, als die Ärzte feststellen, dass die junge Frau im 4. Monat schwanger ist. Eine klinikinterne Ärtze-Kommission entscheidet schließlich gegen den Willen der Angehörigen, die 18-jährige hirntote Frau künstlich am Leben zu erhalten.

Die Klinik hatte auf das Lebensrecht des Kindes gepocht, das auch den Anspruch auf den Einsatz moderner Technik habe: "Der verstorbenen Mutter sei die Benutzung ihres Körpers zugunsten des Kindes sicherlich zumutbar". Die Mediziner hoffen, das Kind fünf Monate später per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen. Doch es kommt nicht zum geplanten Sectio im März 1993 - das Ungeborene überlebt zwar 40 Tage im Mutterleib, dann kommt es zu einer Fehlgeburt. Wodurch die ausgelöst wurde, bleibt ungeklärt - die Eltern der jungen Zahnarzthelferin verweigern ihre Einstimmung zu einer Autopsie.

Darf der Mensch alles, was Medizin möglich macht?

Der Fall entfachte eine breite Debatte über rechtliche, ethische und moralische Fragen: Darf der Mensch alles, was die Medizin möglich macht? Darf man den Körper einer schwangeren Hirntoten bis zur Geburt des Kindes künstlich am Leben erhalten? Und wer entscheidet das? Wessen Stimme wiegt bei einer solchen Frage schwerer - die der nächsten Angehörigen, die der Rechtsprechung oder die der Mediziner? Welche psychologischen und seelischen Folgen hat ein Kind zu tragen, das im künstlich am Leben erhaltenen Körper seiner toten Mutter heranwächst? Darf die Presse ein Ultraschallbild des Ungeborenen zeigen oder hat das Ungeborene ein Recht am eigenen Bild? "Leben in der Leiche" gruselt sich das Magazin "Spiegel" 1992 in der Überschrift zur "Maschinenschwangerschaft" und die Boulevardblätter zeichnen das ungeheure Bild noch deutlicher und schreiben vom "Baby im Leichnam, das wohl schon die Fäuste ballt". 1992 führen die Medien diese Ethikdebatte mit Medizinern, Juristen und Moraltheologen; die "Bild" lotet die Meinung ihrer Leserschaft per Telefonabstimmung aus - 82 Prozent finden, eine tote Frau sollte kein Kind austragen, 18 Prozent stimmen dafür.

Wie sehen Mediziner von heute die Frage?

Wie sehen Mediziner heute die Frage - ist es medizinisch vertretbar, einen hirntoten Menschen körperlich am Leben zu erhalten um ein Ungeborenes zu retten? Professor Dag Moskopp, Neuorchirurg am Vivantes Klinikum Berlin-Friedrichshain und Hirntod-Spezialist, erklärte im Gespräch mit MDR Wissen, bei einer solchen Wertekollision müsse man individuell abwägen:

Einerseits geht die Würde des Menschen über das Leben hinaus, andererseits gibt es ein Recht auf Leben des Kindes im Mutterleib. Dag Moskop

Entscheidung nach Werte-Hierarchie

Eine solche Entscheidung verlangt Moskopp zufolge immer eine individuelle Antwort: Im Fall einer Schwangerschaft wie im beim Erlanger Babys, bei jemandem, der im 4. Monat schwanger ist, sei davon auszugehen, dass das Kind gewollt war. "Das würde man in der Wertehierarchie für den Erhalt des Lebens, des Kindes an eine gewisse Stelle setzen, denn für das Kind kann man möglicherweise etwas tun. Für einen Hirntoten, wenn man das individuell betrachtet, aus biologischer Sichtweise, kann man nichts mehr tun."

Ich halte das nach individueller Überprüfung der Gegebenheiten und wenn sonst nichts Gravierendes dagegen spricht, für ärztlich und menschlich vertretbar, das Leben eines Kindes im Mutterleib zu retten. Dag Moskop

Sicher ist sich Professor Moskopp hingegen, dass die Kommunikation zwischen Ärzten und Angehörigen heute in einer solchen Situation anders geführt würde:



"Man würde darauf pochen, alles in Ruhe gemeinsam zu besprechen. Man würde die schwierige Situation darstellen, man würde mit dem Vater des Kindes sprechen, den Eltern, den nächsten Angehörigen, und ein einvernehmliches Ergebnis für die weitere Behandlung finden. Das ist wohl damals nicht so gewesen."

Ethische und rechtliche Sicherheit - nie möglich

Rechtliche Eindeutigkeit in medizinischen Grenzsituationen wird es wohl nie geben. Mediziner und Angehörige werden immer wieder vor neuen schwierigen ethischen Fragen stehen, und Angehörige, Ärzte und Juristen um Entscheidungen ringen müssen. Ein Beispiel dafür sind Patientenverfügungen, wie Professor Moskopp im Gespräch mit MDR Wissen aufzeigte:

Es gibt ja Patienten, die meinen, wenn sie eine Patientenverfügung aufsetzen, dann sei damit alles gelöst, und wenn der Notar das beglaubigt, dann sei auch alles gut. Inhaltlich wird das aber nicht geprüft, da können sich inhaltlich auch Dinge widersprechen. Dag Moskop