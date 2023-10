Bereits bei seiner Eröffnung erfreute sich das diesjährige Silbersalz Science & Media Festival großer Beliebtheit und stieß bei den Gästen auf sehr positive Resonanz. Festival-Chefin Donata von Perfall begrüßte am Mittwochabend in einem vollbesetzen Erdgeschoss der ehemaligen Galeria Kaufhof viele Wissenschaftsfans und zahlreiche Ehrengäste. Sie verwies dabei auf die Bedeutung des Hauses – ursprünglich das Kaufhaus Huth - für die Stadt.

Der Minister für Kultur in Sachsen-Anhalt, Rainer Robra, freute sich über das große Interesse an dem Festival und wies auf den historischen Bezug des Titels hin: "Silbersalz wächst. Silbersalz expandiert. Silbersalz rekurriert auf einen Chemiker aus Halle an der Saale, der vor 300 Jahren die Lichtreaktion von Silbersalz entdeckt hat und dafür die Grundlage für Bild und Medien geschaffen hat."

Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Der Minister würdigte damit den deutschen Universalgelehrten Johann Heinrich Schulze, der 1687 in der Börde geboren wurde und - bis auf eine Unterbrechung von 12 Jahren - bis 1744 in Halle lebte und forschte. Seine bedeutendsten Entdeckungen rund um das Silbersalz machte er im Jahr 1717. "Das ist also kein Kunstprodukt und nichts Ausgedachtes, sondern das Original hallescher Wissenschaftssubstanz", erklärte Robra.

Egbert Geier, Bürgermeister der Stadt Halle, freute sich ebenfalls über den großen Andrang an diesem Abend. "Für mich wird hier Wissenschaft zum Anfassen präsentiert. Für mich wird hier Wissenschaft zum Erleben präsentiert. Für mich wird hier Wissenschaft zum Ausprobieren präsentiert. Und das ist ein sehr guter und wichtiger Ansatz", so der Bürgermeister. Er zeigte sich vor allem glücklich über den Standort, mit dem Silbersalz zeige, dass es in der Mitte der Stadt angekommen sei.

Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Ein besonderer Gast führte die Besucher zur Licht-Show

Ein besonderes Highlight erwartete die Gäste am Ende der Begrüßung, als Donata von Perfall einen vierbeinigen Guide ankündigte: ein gelber Roboter-Hund von Boston Robotics. Er betrat die Bühne und hatte sofort die Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Smartphones und Kameras wurden gezückt und alle folgten dem vierbeinigen Gefährten, der sie nach draußen auf den Marktplatz begleitete. Auch wenn er dabei immer wieder Zwischenstopps einlegen musste, weil einige Menschen ihm zu nahe rückten, kam es zu keinem Zusammenstoß – feinfühligen Sensoren sorgten für eine umfassende Wahrnehmung seiner Umgebung.

Bildrechte: MDR/P. Klapetz

Der Straßenbahnverkehr war für einen Moment unterbrochen, so dass der tierische Roboter zusammen mit seinen menschlichen Fans wohlbehalten an der Marktkirche anlangte, wo sie eine spaktakuläre Lichtinstallation von Filip Roca erwartete. Der Visual und New Media Artist verwischte die Grenzen zwischen Realität und Kunst: Ob die verzierten Fenster an den Türmen der Kirche schon immer da waren? Oder sind sie doch nur eine Projektion?

Bildrechte: MDR/P. Klapetz