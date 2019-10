Dass aber auch schon Menschen im späten Paläolithikum - 400.000 bis 200.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung - Nahrungsmittel bewusst gelagert haben, überrascht die Forschung. Ein internationales Wissenschaftsteam hat in der Nähe von Tel Aviv in der Qesem Höhle Beweise dafür gefunden, dass die Menschen damals bis zu neun Wochen Knochen gelagert haben, bevor sie sich deren Inhalt, das Knochenmark, einverleibt haben. Die Forscher veröffentlichten ihre Funde Anfang Oktober im Fachmagazin Science Advances.

Professor Ran Barkai, Archäologe der Tel Aviv Universität, erklärt das näher: Bisher ging die Forschung davon aus, dass Knochenmark sofort, nachdem ein Tier erbeutet worden war, verzehrt wurde, zusammen mit den anderen Weichteilen. Knochenmark an sich war ein wichtiges Nahrungsmittel. Erbeutet wurde überwiegend Damwild. Schädel und Gliedmaßen wurden in die Höhle gebracht, Fett und Fleisch an Ort und Stelle, wo das Tier getötet wurde, vom Körper abgezogen und der Rest liegen gelassen. Die Knochen, die in der Qesem Höhle gefunden worden, zeigen dem Forschungsteam zufolge jedoch Schnittspuren, die nicht entstehen, wenn Fett und Fleisch von Knochen abgezogen werden. Vielmehr müssen sie vom Abstreifen der Haut und Herausziehen des Knochenmarks stammen, wenn die Haut bereits getrocknet war.