Erst der Giftgasanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien. Jetzt der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. In beiden Fällen wurden Nervengifte aus der Nowitschok-Gruppe verwendet. Im Fall Nawalny hat das gerade die Bundesregierung mit Hinweis auf Angaben der Berliner Charité bestätigt. Was ist Nowitschok?