Noch sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Herbstferien. Doch in wenigen Tagen geht es zurück in die Klassenzimmer - wenn alles gut läuft. Doch wenn die Infektionszahlen weiter steigen, könnte schon bald wieder Homeschooling angesagt sein. Wie kann das gut gelingen? Mit dieser Frage haben sich Bildungsforscherin Thamar Voss und ihre Kollegen beschäftigt. "Wir haben auf der Basis der Forschung aus der Lernpsychologie und der Unterrichtsforschung analysiert, wie Unterricht unter Corona-Bedingungen gut umgesetzt werden kann", erklärt sie. Dazu habe man Forschungsbefunde analysiert, die es schon gibt – immer zu der zentralen Frage: Was ist wichtig für erfolgreiches Unterrichten unter Corona?