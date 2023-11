Barbara Bitzer, Dank-Sprecherin und Chefin der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) erklärte: "In der wissenschaftlichen Literatur herrscht Konsens, dass Beschränkungen der Lebensmittelwerbung wichtig zur Förderung gesunder Ernährung sind. Dass Werbe- und Lebensmittelbranche so vehement gegen die Pläne mobilisieren, zeigt vor allem eines: Die geplanten Regelungen könnten eine große Wirkung entfalten."

Laut der Umweltschützer hat die WHO erst kürzlich zwei Analysen vorgelegt, in denen der Zusammenhang zwischen Werbung und Konsum bei Kindern nachgewiesen worden ist. In der britischen Studie eines Autorenteams um Emma Boyland heißt es: "Lebensmittelwerbung steht mit einer erhöhten Aufnahme, Auswahl, Vorliebe und Kaufanfragen bei Kindern und Jugendlichen in Verbindung." Begrenzte Werbung werde "der Kindergesundheit zugutekommen." Eine zweite Studie um das gleiche Forscherteam gibt "Hinweise darauf, dass Werbebegrenzungen dazu führen können, dass weniger ungesunde Lebensmittel gekauft werden". Dies könne sich unter Umständen positiv auf die öffentliche Gesundheit auswirken.