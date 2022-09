Aber die Entwicklung zeigt wie die Waage immer weiter nach oben, so die Zahlen des Statistischen Bundesamtes . In Deutschland ist jede und jeder Zweite betroffen.

"Wir leben in einer beispiellosen Zeit, in der der übermäßige Konsum von Fetten und Zucker eine Epidemie von Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen verursacht", sagt Mengtong Li, Postdoktorandin im Zuckerman Institute der Columbia University in New York/USA. Sie ist Erstautorin einer Studie, die eine Lösung für das Problem aufzeigt. "Wenn wir unser unstillbares Verlangen nach Fett kontrollieren wollen", so Mengtong Li, "zeigt uns die Wissenschaft, dass der Schlüssel für dieses Verlangen eine Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn ist".