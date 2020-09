Adipositas / Fettleibigkeit - eine Epidemie Adipositas gilt als Zivilisationskrankheit. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Adipositas bereits epidemische Ausmaße erreicht. Weltweit sterben mindestens 2,8 Millionen Menschen jährlich an den Folgen von Übergewicht und Fettsucht. Nach Schätzungen sind Europa knapp ein Viertel aller Frauen und Männer adipös. In Deutschland gilt die Hälfte der Erwachsenen als übergewichtig. Fast ein Viertel der Deutschen sind sogar krankhaft übergewichtig.



Zudem sind schon 15 Prozent der Kinder und Jugendliche übergewichtig. Sechs Prozent gelten sogar bereits als adipös. Gerade erst hatte die Kaufmännische Krankenkasse vor einem starken Anstieg von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen gewarnt. "Wir beobachten diese Entwicklung voller Sorge“, hieß es. „Jeder fettleibige Heranwachsende, hat ein hohes Risiko, spätestens als Erwachsener zu erkranken.“



Übergewicht und Adipositas sind laut WHO wichtige Risikofaktoren für eine Reihe chronischer Krankheiten wie Diabetes, Schlaganfall, Krebs, Arteriosklerose, Gicht, Fettleber und Fettstoffwechselstörungen, weiter Rücken- sowie Gelenkerkrankungen. Hinzu komme eine geringere Lebenserwartung vergleichbar wie die der Raucher. Die WHO weist zudem darauf hin, übergewichtige Menschen Vorurteilen und Stigmatisierungen ausgesetzt sind.



In den vergangen Jahren wurde im Zusammenhang mit Adipositas auch immer wieder die weltweite Nahrungsmittelindustrie thematisiert. In vielen Produkten steckten versteckte Zucker und Fette, lautete die Kritik. Zudem ist vor allem einkommensschwachen Menschen oft der Zugang zu gesunden Lebensmitteln erschwert.