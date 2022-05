Der Ansatz ist nicht neu. Bereits in den 2000er-Jahren wurden erstmals Enzyme beschrieben , die den Kunststoff partiell abbauen beziehungsweise angreifen können. Mein Doktorvater, Professor Wolfgang Zimmermann war einer der Pioniere auf der Suche nach "Plastikzersetzern". Als ein besonders effektiver Zersetzer gilt beispielsweise das Enzym LCC, das 2012 in Japan entdeckt wurde.

Wir wissen, dass diese Art der plastikzersetzenden Enzyme relativ weit verbreitet sind. Wir finden sie in einer ganzen Reihe von Bakterien und auch Pilzen. Dort haben sie die Aufgabe, pflanzliche Polymere zu spalten. Da man diese Polymere vor allem in Pflanzenmaterial findet, sind Komposthaufen mit viel Pflanzenmaterial ein idealer Anlaufpunkt, um nach den speziellen Enzymen zu suchen. Der Südfriedhof in Leipzig ist hier natürlich eine Superquelle, da hier viel kompostierbares Material lagert. Und Bingo, plötzlich hatten wir ein Enzym in der Hand, was PET deutlich schneller und vollständig abbauen konnte im Vergleich zu allen bisher bekannten Enzymen. Wir wussten sofort, dass wir hier eine ganz besondere Entdeckung gemacht haben.