Stereoanlagen galten einst als großer Fortschritt in der Unterhaltungsindustrie. Zwei Boxen lieferen ein räumliches Hörerlebnis – optimal für den Menschen, der mit zwei Ohren ohnehin auf ein räumliches Hören gepolt ist. Doch nicht nur unser Hörsinn, sondern auch unser Geruchssinn funktioniert in räumlicher Dimension. Wir riechen praktisch in Stereo. Das fanden Forscherinnen des Instituts für Psychologie an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking jetzt heraus.

3-D-Feld mit den Sinnen abtasten

In ihrer Studie mit sechs Experimenten und 216 Personen untersuchten die Forscherinnen Unterschiede in der Konzentration von Geruchsstoffen zwischen den Nasenlöchern der jeweiligen Probanden. Dabei fanden sie heraus, dass alle Studienteilnehmer glaubten, sich der Quelle mit der höheren Konzentration an Duftstoffen zu nähern. Ähnlich einer 3-D-Empfindung – also sozusagen in einem dreidimensionalen Riechfeld, versucht die Nase mit dem jeweiligen Nasenloch das Feld abzutasten und die Geruchsquelle ausfindig zu machen, hieß es.