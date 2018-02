Es ist das zweite Mal, dass es Wissenschaftlern gelingt, Hybriden aus tierischen und menschlichen Zellen zu züchten. Nach Mensch-Schwein-Mischwesen , die Wissenschaftler am Salk Institute of Biological Studies in La Jolla/Kalifornien vor fast genau einem Jahr präsentierten, folgt nun die Variante: Mensch-Schaf. Eines der wichtigsten Ziele bei beiden Versuchen: In den Tieren sollen mit Hilfe der menschlichen Stammzellen menschliche Organe wachsen, die dann transplantiert werden können.

Forscher um Pablo J. Ross von der University of California in Davies/USA haben ihre Arbeit jetzt auf der Tagung der American Association for the Advancement of Science in Austin/Texas vorgestellt. Bei dem Verfahren werden menschliche Stammzellen in den Embryo des Schafs eingesetzt. Sie sollen später im Tier ein menschliches Organ heranwachsen lassen, das dann zur Transplantation genutzt werden kann.



Das Hybrid-Embryo lebte insgesamt 28 Tage, davon 21 im Mutterleib. Es hatte einen Anteil von 0,01 Prozent (1 zu 10.000) menschlichen Zellen, was die Wissenschaftler als großen Erfolg feierten. Beim Mensch-Schwein-Hybriden war das Verhältnis noch 1 zu 100.000. Um Organe in Menschen transplantieren zu können muss der Anteil der menschlichen Zellen bei einem Prozent liegen.