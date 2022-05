Ewig junges Organ Unsere Leber ist nie älter als drei Jahre

Hilfreich bei dieser Bestimmung war, so seltsam das klingt, dass es ab den 1950er-Jahren oberirdische Kernwaffentests gab. Diese Test brachten große Mengen Radiokohlenstoff in die Atmosphäre, in Pflanzen und Tiere ein. Zellen, die in dieser Zeit entstanden sind, haben größere Mengen Radiokohlenstoff in ihrer DNA. Denn seit dem Verbot oberirdischer Kernwaffentests 1963 sanken die Mengen an atmosphärischem Radiokohlenstoff - und in gleichem Maße geschah das auch in pflanzlicher und tierischer DNA.