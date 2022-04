Das neue Projekt, das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit rund 440.000 Euro gefördert wird, setzt direkt in den Familien an: In Interviews in Dreigenerationenfamilien sollen Großeltern, Eltern und deren Kinder ab dem Jugendalter jeweils separat Auskunft darüber geben, was sie als Familie ausmacht. Dabei geht es laut der Mitteilung der Uni zum Beispiel auch darum, welche Werte die älteren Generationen gern an die jüngeren weitergeben wollen und wie letztere damit umgehen oder ob und wie die Familien gemeinsame Feste begehen. Viele große Themen oder Wertvorstellungen werden zum Beispiel beim gemeinsamen Essen debattiert und ausgehandelt. "Die Erfahrungen der Eltern genießen bei den Kindern für ihre Orientierung in der Welt einen hohen Stellenwert", so Findeis.