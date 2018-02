Hirnforschung Freunde funken tatsächlich auf derselben Wellenlänge

Die Ergebnisse der Forscher waren so eindeutig, dass sie anschließend den Umkehrschluss wagten: Sie trainierten einen Algorithmus mit den Hirndaten eines Teils der Probanden. So versuchten sie zu bestimmen, ob zwei Personen aus dem anderen Teil der Probandengruppe miteinander befreundet waren und wie eng. Damit waren sie sogar einigermaßen erfolgreich: In 40 Prozent der Fälle konnte der Algorithmus vorhersagen, ob die Studenten direkt oder über Ecken miteinander befreundet waren.

Insgesamt untermauert die US-Studie, was andere psychologische Untersuchungen aus der Verhaltensforschung bereits nahelegten: Freunde ähneln sich meist in ihrer Persönlichkeit und in ihrem Verhalten. Die Frage aber, ob die ähnliche Hirnaktivität nun dazu führt, dass wir Freunde werden oder aber erst dadurch entsteht, dass wir bereits befreundet sind, können die Forscher noch nicht beantworten.



Die Psychologin Maike Salazar Kämpf gibt aber auch zu bedenken, dass es auch andere Gründe für ähnliche Gehirnaktivitäten geben könnte. So könnten die Muster beispielsweise auch durch ähnliche Erfahrungen oder Erlebnisse erklärbar sein. Sie hält deshalb in der Frage, ob wir uns Freunde suchen, die ticken wie wir oder uns erst in einer Freundschaft angleichen, eine Mischung aus beidem für wahrscheinlich. Sie forscht selbst an der Universität Leipzig zu sozialen Interaktionen.