In dem Fall haben die Forscher das Gehirn der Larven so verändert, dass sie nicht mehr zwischen guten und schlechten Gerüchen unterscheiden können. Dadurch sind sie gut geeignet, um Heilmethoden für Krankheiten zu finden. Denn an ihrem Gehirn können Forscher untersuchen, wie Belohnungssysteme funktionieren. Eine große Hilfe für Suchtkrankheiten. Dazu Arbeitsgruppenleiter Thum: "Wir können sogar versuchen, bestimmte Krankheitsmodelle wie Parkinson oder Suchtkrankheiten in Larven zu erzeugen und dann analysieren, wie man diese Probleme wieder beheben kann."



Aber es wird noch eine Weile dauern, bis die Forschung in der Praxis Anwendung findet, sagt Astrid Rowedder: "Also es ist gut möglich, dass man da Mechanismen findet, in die man eingreifen könnte, aber ich denke zehn Jahre wird das bestimmt noch dauern bis man schauen kann, ob das im Säugetier ähnlich läuft."