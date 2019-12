Es ist zwar nicht historisch verbürgt, aber es gibt eine Legende zur Entstehung der berühmten "Löffelfamilie" in der Leipziger Südvorstadt: Der damalige jugoslawische Staatschef Tito soll bei einem Treffen mit Honecker bemängelt haben, wie trist und farblos es doch in der DDR aussieht. Das ließ Honecker nicht auf sich sitzen und veranlasste, dem allgegenwärtigen Grau mit Farbe zu begegnen. Und so kam 1973 ein Hauch von Las Vegas nach Leipzig: Die Werbung der Löffelfamilie für die VEB Feinkost.

Die Förderbrücke F60 in dem Braunkohletagebau in der Oberlausitz ist 502 Meter lang, 80 Meter hoch und über 200 Meter breit. In der Nacht sieht sie aus wie ein riesiges Insekt, am Tage ähnelt sie einem liegenden Eiffelturm - dabei ist die F60 170 Meter höher als das Wahrzeichen von Paris und wiegt mit 13.000 Tonnen auch 3.000 Tonnen mehr als der Eiffelturm.