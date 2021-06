Aber mit zehn Prozent Wahrscheinlichkeit auf den Titel seien die Chancen wiederum nicht so schlecht, so Zeileis, immerhin "genau auf Augenhöhe mit Gruppengegner Portugal. Also da ist noch alles drin." Denn auch er kann natürlich nicht vorhersagen, was wirklich passieren wird, betont der Statistiker. Aber er kann mithilfe der Statistik eine Prognose erstellen und demnach wird das französische Team am wahrscheinlichsten Europameister. 15 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit für Frankreich heißt natürlich auch, dass Frankreich mit 85 Prozent Wahrscheinlichkeit nicht Europameister wird.