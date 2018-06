Rund 200 Millionen Grashalme hat ein durchschnittlicher Fußballrasen. Trittfest und belastbar soll er sein, sich nach den Spielen schnell regenerieren und dazu noch schön grün, fast wie ein Teppich aussehen. Aber was steckt alles in, hinter und unter dem perfekten Fußballrasen? Bezogen auf das Saatgut funktioniert das am besten mit einem Mix aus zwei speziellen Gräsern, sagt Dr. Harald Nonn, der Vorsitzende der Deutschen Rasengesellschaft: