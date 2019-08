Die Hoffnung, dass Bakterien die unverwüstlichen Plastikabfälle im Meer abbauen könnten, ist im Keim erstickt. "Wechselwirkungen zwischen Bakterien und Mikroplastik-Partikeln in marinen Lebensräumen sind äußerst begrenzt", erklären die Mikrobiologen Sonja Oberbeckmann und Matthias Labrenz in der internationalen Fachzeitschrift „Annual Review of Marine Science“ . Die Autoren beschäftigen sich seit Jahren mit Mikroplastik und Bakterien. Für die großangelegte Übersichtsstudie haben sie neben ihren eigenen, die weltweit zu diesem Thema erschienenen Ergebnisse aus mehreren hundert Studien zusammengefasst und neu ausgewertet.

"Bakterien besiedeln zwar Plastik-Partikel, sie bauen sie aber nicht ab. Der Energieaufwand wäre viel zu hoch für sie", schreiben die Forscher. Im Gegenteil: Das Mikroplastik sei so schwer abbaubar für Bakterien, dass sie "unter marinen Bedingungenmit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft keinen Plastik-Abbaumechanismus entwickeln werden".

Es gibt auch eine gute Nachricht: Die häufige Befürchtung, dass sich Krankheitserreger gut auf Mikroplastik ansiedeln und auf diese Weise schnell verbreitet werden können, ließ sich nicht bestätigen. Die auf Mikroplastik wachsenden Mikroorganismen seien in der Regel typische Besiedler, die nicht zwischen natürlichen und künstlichen Oberflächen unterscheiden, schreiben die Autoren. Zwar gebe es auch einige schädliche Bakterien, aber nicht mehr als auf anderen Partikeln, wie Holz oder andere organische Substanzen. "In dieser Hinsicht stellt Mikroplastik in marinen Lebensräumen also kein erhöhtes Risiko dar", erklären die Wissenschafter.