Es ist eine viel und hitzig debattierte Frage: Sollten auch Mädchen in berühmten Knabenchören mitsingen dürfen? Sollten alle Chöre gemischte Chöre sein? Die einen sind der festen Überzeugung, dass vor dem Stimmwechsel alle Kinderstimmen gleich sind, andere sprechen dagegen sogar von verschiedenen Musikinstrumenten. Was stimmt denn nun? Professor Dr. Michael Fuchs leitet an der Uniklinik Leipzig den Bereich Phoniatrie und Audiologie und ist auf die Betreuung von Sängern und Musikern mit Hör- und Stimmstörungen spezialisiert. Im Gespräch mit MDR Wissen sagt er: